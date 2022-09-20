Son dakika haberleri | Havaya ateş açan 2 şüpheli yakalandı 3. Sayfa Haberleri Edinilen son dakika gelişmesine göre Elazığ'da havaya ateş açan 2 şüpheli jandarma tarafından silahlarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Elazığ'da havaya ateş açan 2 şüpheli jandarma tarafından silahlarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı devriyeler 7/24 görev yapıyor. Bu çerçevede Harput Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı devriyeler Harput Mahallesi Danişment Küme Evleri mevkiinde devriye esnasında havaya ateş açan 2 şüpheliye müdahale etti. Jandarma ekiplerince şüphelilerde bulunan 2 adet av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ve silahlara ait 17 adet av tüfeği fişeği, 8 adet 7.65 mm. tabanca mermisine el kondu. Ayrıca şüphelilerin üzerinde yapılan arada sonucunda 5 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Harput Elazığ 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberleri | Havaya ateş açan 2 şüpheli yakalandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.