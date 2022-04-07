Son dakika haberleri | Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri | Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

HATAY (İHA) - Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik olarak Serinyol Bölge Trafik uygulama noktasında bir otomobili durdurdu. Araç içerisinde 128,3 gram metamfetamin ele geçirildi.

Araçta bulunan İ.Ş. hakkında adli işlem yapılırken, M.C. ise sevk edildiği adliyede tutuklandı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Antakya, Hatay, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title