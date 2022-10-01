Son dakika haberleri... Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberler... Hatay'ın Antakya, Dörtyol, Erzin ve Kırıkhan ilçelerinde uyuşturucu sattığı öne sürülen 11 kişi gözaltına alındı. Hatay'ın Antakya, Dörtyol, Erzin ve Kırıkhan ilçelerinde uyuşturucu sattığı öne sürülen 11 kişi gözaltına alındı. Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 143,25 gram metamfetamin, 37 gram esrar, 25 gram uç diye tabir edilen madde, 1 uyuşturucu hap ve 4 bin 520 lira para ele geçirildi. Operasyonlarda S.M., S.A., E.S., A.H., M.A., F.Y., K.C., M.İ., O.A., A.S.K. ile İ.E. adlı 11 şüpheli gözaltına alındı. - HATAY Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Antakya Hatay 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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