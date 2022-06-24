Son dakika haberleri! Hatay'da uyuşturucu hap operasyonu Gelen son dakika haberlerine göre Hatay'ın Antakya ilçesinde 36 adet Captagon hap ele geçirildi. Hatay'ın Antakya ilçesinde 36 adet Captagon hap ele geçirildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.A'nın Antakya Aydınlıkevler Mahallesi'nde bulunan ikametinde arama yaptı. Yapılan aramada, 36 adet captagon hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 2 adet mermi ele geçirildi. A.A. hakkında işlem başlatıldı. - HATAY İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Antakya Hatay 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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