Son dakika haberleri! Hatay'da uyuşturucu hap operasyonu
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gelen son dakika haberlerine göre Hatay'ın Antakya ilçesinde 36 adet Captagon hap ele geçirildi.
Hatay'ın Antakya ilçesinde 36 adet Captagon hap ele geçirildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.A'nın Antakya Aydınlıkevler Mahallesi'nde bulunan ikametinde arama yaptı. Yapılan aramada, 36 adet captagon hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 2 adet mermi ele geçirildi.
A.A. hakkında işlem başlatıldı. - HATAY
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa