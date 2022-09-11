Hatay gündem haberleri: Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri Hatay haberleri: Hatay'ın Belen ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Hatay'ın Belen ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Antakya- İskenderun yolunun Kıcı mevkiinde, sürücüleri öğrenilemeyen 50 06 CEY 953 plakalı otomobil ile Kırıkhan yönüne dönmek isteyen 31 L 1250 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Güner Cömert (70) ve damadı Hanifi Çoğan olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 2 kişi ise İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yolun bir kısmı trafiğe kapatılırken, olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı. (Ahmet Seher/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İskenderun Belen Hatay 3. Sayfa Güncel Haberler

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