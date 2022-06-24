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Son dakika haberleri | Hatay'da iki motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri | Hatay'da iki motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Son dakika haber... Hatay'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Hatay'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Samandağ ilçesine bağlı Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, E.U. idaresindeki 31 ABY 311 plakalı motosiklet ile karşı yönde gelen Y.Z.'nin kullandığı 31 SZ 285 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki motosiklet sürücüsü ve yolcu konumundaki bir kişi yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki hastaneye kaldırdı.

Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Trafik ekiplerinin kaza yerindeki incelemelerinin ardından motosikletler çekici ile yoldan kaldırıldı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samandağ Hatay 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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