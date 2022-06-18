Son dakika haberleri: Hastanede ölü bulunan anestezi teknikeri son yolculuğuna uğurlandı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde dün özel bir hastanede ameliyathanede ölü bulunan anestezi teknikeri genç kadın son yolculuğuna uğurlandı.

Akçaabat ilçesinde hizmet veren Özel 7M Hastanesi'nde gece nöbetçisi olan çalışan anestezi teknikeri Büşranur Hızal Muhcu (25) dün ameliyathanede ölü bulundu. Bir yıl önce dünya evine giren Muhcu'nun kalp hastalığı nedeniyle bir süre önce ameliyat olduğu öğrenilirken, ritim bozukluğunu dengelemek için kendine zaman zaman adrenalin enjekte ettiği iddia edildi. Önceki gün gece saatlerinde yine kendine damar yolu açıp adrenalin enjekte ettiği öğrenilen Muhcu'nun fenalaşarak hayatını kaybettiği belirlendi. Genç yaşta hayatını kaybeden anestezi teknikeri için bugün öğle namazı sonrasında Ortahisar ilçesindeki Uğurlu mahallesi bulunan Mezarlık Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazında baba Galip Hızal, ayakta durmakta güçlük çekerken, cenaze namazına mesai arkadaşları ve sağlık çalışanları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Muhcu aynı yerdeki aile mezarlığında toprağa verildi. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa