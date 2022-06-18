Son dakika haberleri: Hastanede ölü bulunan anestezi teknikeri son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Hastanede ölü bulunan anestezi teknikeri son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri: Hastanede ölü bulunan anestezi teknikeri son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberleri... Trabzon'un Akçaabat ilçesinde dün özel bir hastanede ameliyathanede ölü bulunan anestezi teknikeri genç kadın son yolculuğuna uğurlandı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde dün özel bir hastanede ameliyathanede ölü bulunan anestezi teknikeri genç kadın son yolculuğuna uğurlandı.

Akçaabat ilçesinde hizmet veren Özel 7M Hastanesi'nde gece nöbetçisi olan çalışan anestezi teknikeri Büşranur Hızal Muhcu (25) dün ameliyathanede ölü bulundu. Bir yıl önce dünya evine giren Muhcu'nun kalp hastalığı nedeniyle bir süre önce ameliyat olduğu öğrenilirken, ritim bozukluğunu dengelemek için kendine zaman zaman adrenalin enjekte ettiği iddia edildi. Önceki gün gece saatlerinde yine kendine damar yolu açıp adrenalin enjekte ettiği öğrenilen Muhcu'nun fenalaşarak hayatını kaybettiği belirlendi. Genç yaşta hayatını kaybeden anestezi teknikeri için bugün öğle namazı sonrasında Ortahisar ilçesindeki Uğurlu mahallesi bulunan Mezarlık Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazında baba Galip Hızal, ayakta durmakta güçlük çekerken, cenaze namazına mesai arkadaşları ve sağlık çalışanları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Muhcu aynı yerdeki aile mezarlığında toprağa verildi. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Akçaabat Trabzon 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title