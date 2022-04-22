Hastanede güvenlik görevlisini darp eden baba oğul adliyeye sevk edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hastanede güvenlik görevlisini darp eden baba oğul adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Hastanede güvenlik görevlisini darp eden baba oğul adliyeye sevk edildi Antalya'nın Alanya ilçesinde kendi yaptıkları alkolden zehirlenerek Manavgat Devlet Hastanesine getirildikten sonra güvenlik görevlisini hastanelik edip olay çıkaran baba-oğul adliyeye sevk edildi.

Hastanede güvenlik görevlisini darp eden baba oğul adliyeye sevk edildi

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde kendi yaptıkları alkolden zehirlenerek Manavgat Devlet Hastanesine getirildikten sonra güvenlik görevlisini hastanelik edip olay çıkaran baba-oğul adliyeye sevk edildi.

Alanya'da evlerinde yaptıkları içkiden zehirlenerek getirildikleri Manavgat Devlet Hastanesinde güvenlik görevlisini dövüp hastanelik eden, ardından da kendilerini emniyete götürmek isteyen polislere direnen, küfür, hakaret ve tehditler savuran Ö.R.M ve oğlu M.Ö., adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, M.Ö., hastane çıkışında polislerin elinden kurtularak görüntü alan muhabire saldırdı.

İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title