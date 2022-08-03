Son dakika haberleri | Hastane kavşağında kaza: 1'i bebek 3 yaralı Son dakika haber... Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybeden araç duvara çarptı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybeden araç duvara çarptı. Kazada 1'i bebek 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Zonguldak - Ereğli yolu Üniversite hastane kavşağında meydana geldi. İddiaya göre Ereğli istikametinden Zonguldak istikametine giden Serkan O., idaresindeki otomobil üniversite hastanesi kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybederek duvara çarptı. Kazada 1'i bebek 3 kişi yaralandı. Yoldan geçen vatandaşlar tarafından yaralılar üniversite hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. - ZONGULDAK İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak Tragger 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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