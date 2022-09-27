Son dakika haberleri | Hasta taşıyan ambulansla hafif ticari araç çarpıştı; 4 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haber: Denizli'de hasta taşıyan ambulansla hafif ticari aracın kavşakta çarpıştığı kazada 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Denizli'de hasta taşıyan ambulansla hafif ticari aracın kavşakta çarpıştığı kazada 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza; Merkezefendi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İ.I. yöntemindeki hasta taşıyan 20 GH 186 plakalı ambulans, kavşakta E.D. kontrolündeki 20 AHJ 10 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlar farklı noktalara savruldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, ambulansta bulunan hastayı sevk edip Servergazi hastanesine gönderirken, kazada yaralanan sürücü İ.I, sağlık görevlisi A.B. ile Ş.G. ve hafif ticari aracın sürücüsü E.D.'yi hastanelere kaldırdı. Kaza sonrası hurdaya dönen araçlar otoparka çekilirken, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlattı. - DENİZLİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bahçelievler Merkezefendi Tragger Denizli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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