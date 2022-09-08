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Son dakika haberleri... Halatı kopan asansör yere çakıldı: 6 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri... Halatı kopan asansör yere çakıldı: 6 yaralı

Son dakika haberleri: Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir iş merkezinin asansörüne binen 6 kişi, halatın kopması sonucu 4. kattan kabinle zemine düşerek yaralandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir iş merkezinin asansörüne binen 6 kişi, halatın kopması sonucu 4. kattan kabinle zemine düşerek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Tatvan Center İş Merkezi'nde meydana geldi. İş merkezinin en üst katında asansöre binen 6 kişi, halatın kopması sonucu 4. kattan kabinle zemine düştü. Asansör kabininin yere çakılmasıyla birlikte 6 kişi yaralandı. Gürültüyü duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye çalışanları tarafından çıkarılan 6 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Bitlis 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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