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Son dakika haberleri... Hafriyat kamyonunun altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... Hafriyat kamyonunun altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, tonlarca ağırlıktaki hafriyat kamyonunun altında kalan yaşlı adam, olay yerinde hayatını kaybetti.

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, tonlarca ağırlıktaki hafriyat kamyonunun altında kalan yaşlı adam, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı kırsal Demircilik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Söğütlü Çayı'nda çalışma yapan K.Ç. idaresindeki hafriyat kamyonu, mahalle içinden geçerken bir vatandaş tarafından durduruldu. Kendisini durduran vatandaşla bir süre sohbet eden sürücü, hareket etmek için gaza bastığı sırada, yolun karşısına geçmek isteyen 82 yaşındaki Mustafa Koca'yı fark etmedi. Tonlarca ağırlıktaki kamyonun tekerleri ile üzerinden geçtiği yaşlı adam, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Koca'nın cansız bedeni, jandarma ve savcılık incelemesinin ardından Kahramanmaraş'ta yapılacak otopsi için Elbistan Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş, Demircilik, Elbistan, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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