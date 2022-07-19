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Son dakika haberleri: Hafif ticari araç takla atarak karşı şeride geçti: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri: Hafif ticari araç takla atarak karşı şeride geçti: 1 yaralı

Son dakika haberine göre Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak karşı şeride geçen hafif ticari araç sürücüsü yaralandı.

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak karşı şeride geçen hafif ticari araç sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Serhat Kaplan idaresindeki 02 ABF 982 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Siteler Mahallesi Haci Guli Balta Taziye evi yakınlarında taklalar atarak yolun karşı şeridine geçti. Meydana gelen kazada araç sürücüsü Serhat Kaplan yaralandı. Kaza yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce araç içerisinde çıkarılan sürücüsü Kaplan, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yapan araç ise, trafik polislerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Volkswagen Adıyaman Tragger 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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