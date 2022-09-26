Son dakika haberleri! Güney Kore'de AVM'de yangın: 7 ölü

Güney Kore'nin Daejeon kentindeki bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kore'nin Daejeon kentinde bulunan bir alışveriş merkezinin bodrum katında yangın çıktı. Yerel saatle 07.45'te başlayan yangın kısa sürede yükleme alanına yayıldı. Alevlerin büyümesinin ardından olay yerine 90 araçla birlikte 500'den fazla itfaiyeci ve ambulans sevk edildi. Deajeon İtfaiye yetkilisi Go Seung-cheol, yangında 6 alışveriş merkezi çalışanının hayatını kaybettiğini ve cansız bedeni bulunan bir diğer kişi için ise kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Seung-cheol ayrıca, 110'dan fazla kişinin tahliye edildiğini ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Öte yandan, 15.00 sıralarında söndürülen yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. - SEUL