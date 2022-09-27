Ardahan haber! Göle'de jandarmadan vatandaşlara "evlere girmeyin" uyarısı 3. Sayfa Haberleri Ardahan gündem haberine göre Ardahan'ın Göle ilçesinde yaşanan 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ederken jandarma ekipleri vatandaşları evlerine girmemeleri konusundan uyardı. Ardahan'ın Göle ilçesinde yaşanan 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ederken jandarma ekipleri vatandaşları evlerine girmemeleri konusundan uyardı. Ardahan'ın Göle ilçesinde yaşanan 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Jandarma ekipleri ilçe merkezi ve köylerde anonslar yaparak artçı depremlerin devam ettiği ve vatandaşları evlerine girmemeleri konusunda uyarıyor. (İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Ardahan Göle 3. Sayfa Güncel Haberler

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