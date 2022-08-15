Haber : Son dakika haberleri | Göçmen kaçakçılığı olaylarını organize eden şahıs tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Göçmen kaçakçılığı olaylarını organize eden şahıs tutuklandı

Son dakika haberleri | Göçmen kaçakçılığı olaylarını organize eden şahıs tutuklandı

Son dakika haberine göre Van ve Ağrı'da göçmen kaçakçılığı olaylarını organize eden ve hakkında hapis cezası bulunan şahıs, sahte kimlikle yakalandı.

Van ve Ağrı'da göçmen kaçakçılığı olaylarını organize eden ve hakkında hapis cezası bulunan şahıs, sahte kimlikle yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 15 Ağustos 2022 günü saat 09.00 sıralarında Van İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Van ve Ağrı illerinde üst seviyede göçmen kaçakçılığı olaylarını organize eden N.K. isimli şahıs üzerinde sahte kimlikle Erciş karayolu üzerinde yolculuk yaptığı araç içerisinde yakalandığı belirtildi. Açıklamada, "N.K. isimli şahsın 'Göçmen Kaçakçılığı Yapma' suçundan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunması üzerine adli makamlarca işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Göçmen Ağrı Van 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title