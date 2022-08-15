Son dakika haberleri | Göçmen kaçakçılığı olaylarını organize eden şahıs tutuklandı

Son dakika haberine göre Van ve Ağrı'da göçmen kaçakçılığı olaylarını organize eden ve hakkında hapis cezası bulunan şahıs, sahte kimlikle yakalandı.

Van ve Ağrı'da göçmen kaçakçılığı olaylarını organize eden ve hakkında hapis cezası bulunan şahıs, sahte kimlikle yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 15 Ağustos 2022 günü saat 09.00 sıralarında Van İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Van ve Ağrı illerinde üst seviyede göçmen kaçakçılığı olaylarını organize eden N.K. isimli şahıs üzerinde sahte kimlikle Erciş karayolu üzerinde yolculuk yaptığı araç içerisinde yakalandığı belirtildi. Açıklamada, "N.K. isimli şahsın 'Göçmen Kaçakçılığı Yapma' suçundan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunması üzerine adli makamlarca işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN