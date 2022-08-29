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Son dakika haberleri! Göbel köyünde yangın

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri! Göbel köyünde yangın

Son dakika habere göre Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Göbel köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Göbel köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, bir büyükbaş hayvan telef oldu. Ahır yandı.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Hüsnü Çetin'e ait besi damında yangın çıktı. kısa sürede büyüyen yangına Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ettiler. Yangın kısa sürede söndürüldü. Damda maddi hasar meydana geldi. Bir büyükbaş hayvan telef oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tavşanlı İtfaiye Kütahya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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