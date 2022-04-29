Son dakika haberleri | Germencik'te traktör kazası: 1 ölü

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Tekin Mahallesi'nde meydana geldi. Germencik Ziraat Odası eski yöneticilerinden ve Tekin eski muhtarı Ziya Tezbaşaran 09 ZD 912 plakalı traktörü ile kendisine ait bahçede çalışırken devrilen traktörün altında kaldı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Tezbaşaran'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Tezbaşaran'ın cansız bedeni Aydın Adnan Menderes Üniversite Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa