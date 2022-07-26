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Son dakika haberleri... Germencik'te arazi yangını

Son dakika haberleri... Germencik'te arazi yangını

Son dakika haberi: Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan arazi yangını itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.

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Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan arazi yangını itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.

Edinilen bilgiye göre, Alangüllü Mahallesi'nde içinde zeytin ağaçlarının yer aldığı arazide bilinmeyen bir nedenle kuru otların tutuşması ile yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi Germencik İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye gelerek alevlere müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Yangından dolayı bazı zeytin ağaçları alevlerden zarar gördü. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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