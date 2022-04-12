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Son dakika haberleri | Genç kadının kucağındaki çocukla yediği öldüresiye dayak kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Edinilen son dakika haberine göre Genç kadının kucağındaki çocukla yediği öldüresiye dayak kamerada Pendik'te genç kadının sokak ortasında darbedildiği anlar kamerada Pendik'te sokak ortasında toplanan bir grup genç, kucağında çocuğu olan genç kadını tekme ve yumruklarla darbetti.

PENDİK, İSTANBUL (İHA) - Genç kadının kucağındaki çocukla yediği öldüresiye dayak kamerada

Pendik'te genç kadının sokak ortasında darbedildiği anlar kamerada

İSTANBUL - Pendik'te sokak ortasında toplanan bir grup genç, kucağında çocuğu olan genç kadını tekme ve yumruklarla darbetti. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken olay çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Pendik'te meydana geldi. İddiaya göre, sokak içerinde toplanan bir grup genç, kucağında çocuğu da bulunan genç kadını sokak ortasında darbetti. Yere düşen genç kadın, sokak ortasında tekme ve yumrukla darbedildi. Genç kadının darbedildiğini gören çevredeki vatandaşlar duruma tepki göstererek sokağa çıktı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son dakika haberleri | Genç kadının kucağındaki çocukla yediği öldüresiye dayak kamerada

Son dakika haberleri | Genç kadının kucağındaki çocukla yediği öldüresiye dayak kamerada

Son dakika haberleri | Genç kadının kucağındaki çocukla yediği öldüresiye dayak kamerada

İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - 3. Sayfa

Pendik, 3. Sayfa, Haberler

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