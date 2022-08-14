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Son dakika 3. sayfa: Genç kadın tüfekle kazara kendini vurdu

Son dakika 3. sayfa haberi... Genç kadın tüfekle kazara kendini vurduSAMSUN Samsun'da genç bir kadın elindeki pompalı tüfeğin kazara ateş alması sonucu kendini bacağından vurarak hastanelik oldu.

Genç kadın tüfekle kazara kendini vurdu

SAMSUN Samsun'da genç bir kadın elindeki pompalı tüfeğin kazara ateş alması sonucu kendini bacağından vurarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 yaşındaki E.T. adlı kadın elindeki pompalı tüfeğin kurcalarken tüfek kazara ateş alınca kendi kendini sağ bacağının üzerinden vurdu. Kanlar içinde kalan E.T., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazara kendi kendini vurduğunu söyleyen genç kadın ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Polis söz konusu evde tüfeğe el koydu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - 3. Sayfa

Hürriyet İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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