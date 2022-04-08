Son dakika haberleri... Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 9 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik dron destekli operasyon yapıldı. Operasyonda 20 ikamete eş zamanlı baskın düzenlendi. İkametlerde yapılan aramalarda ise 100 adet captagon hap, 35 gram esrar, 3 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve 1 adet tabanca ele geçirildi.

Operasyon sırasında yakalanan 9 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP