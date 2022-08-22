Son dakika haberleri | Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu 3. Sayfa Haberleri Son dakika gelişmesine göre Gaziantep'e polis yaptığı uyuşturucu operasyonlarında 307 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken gözaltına alınan 33 kişi tutuklandı. Gaziantep'e polis yaptığı uyuşturucu operasyonlarında 307 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken gözaltına alınan 33 kişi tutuklandı. Gaziantep'te Narkotik Suçlarla Mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 578 gram esrar, 559 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 495 gram metamfetamin (ateş-buz), 199 gram eroin, 72 kök kenevir bitkisi 57 adet uyuşturucu hap, 4 adet hassas terazi,2 adet tabanca ele geçirildi. Operasyonlarda 307 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken, 33 şüpheli tutuklanırken, 274 şüpheli ise serbest bırakıldı - GAZİANTEP Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gaziantep Narkotik 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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