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Son dakika haberleri! Gaziantep'te pes dedirten kazalar kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri! Gaziantep'te pes dedirten kazalar kameralara yansıdı

Bir son dakika haberine göre Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü kent merkezinde sürücüler ile yayaların dikkatsizliği yüzünden yaşanan 14 ayrı trafik kazasının görüntülerini paylaştı.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü kent merkezinde sürücüler ile yayaların dikkatsizliği yüzünden yaşanan 14 ayrı trafik kazasının görüntülerini paylaştı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına anbean yansıyan bazı motosiklet kazaları ile zincirleme kazalar pes dedirtti.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü kent merkezinde son haftalarda yaşanan çok sayıda trafik kazasının görüntülerini paylaştı. İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından, "Trafikte ölüm ve yaşam arasındaki ince çizgiyi trafik kuralları belirler. Kurallara uy, Yaşamı koru" notuyla paylaşılan görüntülerde sürücülerin ve yayalarının dikkatsizliği dikkat çekti.

14 ayrı trafik kazasının görüntüsü paylaşıldı

Emniyet, kent merkezindeki Karacaahmet Mahallesi, 4. Organize Sanayi Bölgesi, Masal Park Kavşağı, Türkmenler Caddesi Kavşağı, Tekstilkent Kavşağı, İller Bankası Kavşağı, Beybahçe Kavşağı, Ordu Caddesi, Gazikent Cami önü, Celal Doğan Parkı önü, Güneykent Mahallesi, Ulaş Mahallesi, Beykent Kavşağı ve Basra Yolu'nda meydana gelen 14 ayrı trafik kazasının görüntülerini paylaştı. Görüntülerde hız, şerit ve ışık ihlalleri ile motosiklet kazaları ve zincirleme kazalar dikkat çekti. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, 3. Sayfa, Haberler

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