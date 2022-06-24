Son dakika haberleri | Gaziantep'te kaçak sigara ve makaron operasyonu: 2 gözaltı - Haberler

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Son dakika haberleri | Gaziantep'te kaçak sigara ve makaron operasyonu: 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri | Gaziantep'te kaçak sigara ve makaron operasyonu: 2 gözaltı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te yapılan operasyonda 14 bin 400 adet boş makaron, 2 bin 280 adet dolu makaron ve bin 252 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te yapılan operasyonda 14 bin 400 adet boş makaron, 2 bin 280 adet dolu makaron ve bin 252 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık operasyonu gerçekleştirdi. KOM ekiplerince düzenlenen operasyondaki aramalarda 14 bin 400 adet boş makaron, 2 bin 280 adet dolu makaron ve bin 252 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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