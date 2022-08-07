Son dakika haberleri! Gaziantep'te feci kaza Son dakika haberlerine göre Gaziantep'in Karkamış ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü ağır 8 kişi yaralandı. Gaziantep'in Karkamış ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü ağır 8 kişi yaralandı. Kaza Gaziantep'in Oğuzeli - Karkamış yolunda meydana geldi. Yan yoldan ana yola çıkan hafif ticari araç ile ana yoldan seyir halinde olan taksinin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 8 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Nizip ve Karkamış'taki hastanelere sevk edildi. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı. - GAZİANTEP İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gaziantep Jandarma Tragger 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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