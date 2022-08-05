Son dakika haberleri! Gaziantep'te 18 trafik kazası kameraya yansıdı Son dakika haber... Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde meydana gelen 18 trafik kazasının görüntülerini paylaştı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde meydana gelen 18 trafik kazasının görüntülerini paylaştı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına anbean yansıyan kazalara aşırı hız, dikkatsizlik ve ışık ihlalinin neden olduğu görüldü. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde son bir haftada yaşanan çok sayıda trafik kazasının görüntülerini paylaştı. İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, "Trafikte Her Zaman Güvende Hissetmek İçin Kurallara Uyalım" notuyla paylaşılan görüntülerde sürücülerin dikkatsizliği gözden kaçmadı. Emniyetin paylaştığı görüntülerde, kent merkezindeki Organize Sanayi Kavşağı, Narlıtepe Mahallesi, Güvenevler Mahallesi, M1 AVM önü, Mezarlık Kavşağı, Savcılı Mahallesi, Fatih Mahallesi, Beyazlar Mahallesi, 25 Aralık Devlet Hastanesi Kavşağı, Sanayi Mahallesi Anafartalar Caddesi Fatih Mahallesi, Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı, Merveşehir Mahallesi, Üniversite Bulvarı, Karataş Mahallesi, Mücahitler Mahallesi, Sani Konukoğlu Bulvarı, Karaoğlan Mahallesi, Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. - GAZİANTEP İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Fatih 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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