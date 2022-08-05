Son dakika haberleri! Gaziantep'te 18 trafik kazası kameraya yansıdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Gaziantep'te 18 trafik kazası kameraya yansıdı

Son dakika haberleri! Gaziantep'te 18 trafik kazası kameraya yansıdı

Son dakika haber... Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde meydana gelen 18 trafik kazasının görüntülerini paylaştı.

 - Güncelleme:

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde meydana gelen 18 trafik kazasının görüntülerini paylaştı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına anbean yansıyan kazalara aşırı hız, dikkatsizlik ve ışık ihlalinin neden olduğu görüldü.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde son bir haftada yaşanan çok sayıda trafik kazasının görüntülerini paylaştı. İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, "Trafikte Her Zaman Güvende Hissetmek İçin Kurallara Uyalım" notuyla paylaşılan görüntülerde sürücülerin dikkatsizliği gözden kaçmadı.

Emniyetin paylaştığı görüntülerde, kent merkezindeki Organize Sanayi Kavşağı, Narlıtepe Mahallesi, Güvenevler Mahallesi, M1 AVM önü, Mezarlık Kavşağı, Savcılı Mahallesi, Fatih Mahallesi, Beyazlar Mahallesi, 25 Aralık Devlet Hastanesi Kavşağı, Sanayi Mahallesi Anafartalar Caddesi Fatih Mahallesi, Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı, Merveşehir Mahallesi, Üniversite Bulvarı, Karataş Mahallesi, Mücahitler Mahallesi, Sani Konukoğlu Bulvarı, Karaoğlan Mahallesi, Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Fatih 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title