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Son dakika haberleri! Freni boşalan kamyon cami avlusuna daldı: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri! Freni boşalan kamyon cami avlusuna daldı: 1 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Sinop'un Türkeli ilçesinde, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkan kamyon, cami avlusuna daldı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkan kamyon, cami avlusuna daldı. Kazada sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Sazkışla köyünde meydana geldi. Yaşar Ş. idaresindeki kamyon, Sazkışla köyünde yokuş aşağıya inerken bir anda freni boşaldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, Sazkışla Köyü Camii avlusundaki abdesthanenin duvarına çarptı.

Kazada kamyon sürücüsü Yaşar Ş. yaralanarak, kaldırıldığı Türkeli Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaşar Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Türkeli Sinop Cami 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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