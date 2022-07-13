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Son dakika! Fransa'nın güneyinde orman yangını: Bin 500 hektar kül oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika gündem haberi... Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde çıkan orman yangınında bin 500 hektar arazinin küle döndüğü belirtildi.

Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde çıkan orman yangınında bin 500 hektar arazinin küle döndüğü belirtildi.

Avrupa ülkeleri, sıcak hava dalgası nedeniyle çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde çıkan orman yangınında bin 500 hektarlık alan küle dönerken, binlerce turist ise güvenli bölgelere tahliye edildi. Gironde bölgesi idaresinden yapılan açıklamada, yangına 4 uçak ve farklı bölgelerden gelen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği belirtildi.

Alevlerin henüz kontrol altına alınamadığı ve bölgede en şiddetli yangının yaşandığı Landiras'da yolların giriş çıkışlara kapatıldığı ve yüzlerce kişinin tahliye edildiği bildirildi. La Teste-de-Buch bölgesinde ise çevredeki kamp alanlarından en az 6 bin kişinin tahliye edildiği kaydedildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, alevlere en az 400 itfaiyecinin müdahale ettiği ve şiddetli rüzgar nedeniyle yangının kontrol altına alınamadığı kaydedildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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