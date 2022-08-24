Filistin'de otomobil alışveriş merkezine daldı: 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri - Filistin'in Batı Şeria bölgesinde bir otomobilin alışveriş merkezine dalması sonucu 2 kişi yaralandı. - Filistin'in Batı Şeria bölgesinde bir otomobilin alışveriş merkezine dalması sonucu 2 kişi yaralandı. Filistin'in Batı Şeria bölgesinde bulunan Nablus kentinde aracın kontrolünü kaybeden sürücü Alsawalhi adlı alışveriş merkezine daldı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alınırken, sürücünün park halindeki aracının çalıştırmasının ardından hızla alışveriş merkezinin içine daldığı görüldü. Alışveriş merkezinin içinde bulunan 1 kişi ise panikle üstüne gelen otomobilden kaçmaya çalıştı. Sürücünün gaz ile freni karıştırdığı düşünülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Muhammed Rabah/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Batı Şeria alışveriş Filistin 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Filistin'de otomobil alışveriş merkezine daldı: 2 yaralı - Haberler

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