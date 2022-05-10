Son dakika haberleri: Fethiye Ölüdeniz'de sürüklenen tekne kurtarıldı

Fethiye Ölüdeniz açıklarında makine arızası yapan tekne Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ölüdeniz mevkisinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan tekneden yapılan yardım çağrısı üzerine bölgeye KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi. Bot tarafından yedeklenen tekne Fethiye'ye emniyetle yanaştırıldı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa