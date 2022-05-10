Son dakika haberleri: Fethiye Ölüdeniz'de sürüklenen tekne kurtarıldı - Haberler

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Son dakika haberleri: Fethiye Ölüdeniz'de sürüklenen tekne kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri: Fethiye Ölüdeniz'de sürüklenen tekne kurtarıldı

Son dakika gelişmesine göre Fethiye Ölüdeniz açıklarında makine arızası yapan tekne Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Fethiye Ölüdeniz açıklarında makine arızası yapan tekne Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ölüdeniz mevkisinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan tekneden yapılan yardım çağrısı üzerine bölgeye KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi. Bot tarafından yedeklenen tekne Fethiye'ye emniyetle yanaştırıldı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Ölüdeniz, 3. Sayfa, Haberler

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