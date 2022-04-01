Son dakika haberleri | Fethiye'de tarihi eser operasyonu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Fethiye'de tarihi eser operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri | Fethiye'de tarihi eser operasyonu

Son dakika haberleri... Muğla'nın Fethiye ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Fethiye Çatalarık Mahallesinde ikamet eden C.K. isimli şahsın evinde tarihi eser bulundurduğu bilgisi alındı. Bahse konu adreste KOM Şube Müdürlüğü ve Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından arama yapıldı. Yapılan aramada; farklı tarihi dönemlere ait olduğu değerlendirilen ve farklı madenlerden imal edilmiş 46 adet sikke, 1 adet mızrak ucu, 1 adet yengeç fosili, 1 adet biblo ve 2 adet çivi olmak üzere toplam 51 parça tarihi eser ele geçirildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, Fethiye, Muğla, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title