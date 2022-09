Son dakika haberleri! Feci kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi son yolcuğuna uğurlandı

Sivas'ta karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza geçtiğimiz gün kentin en işlek caddelerinden biri olan İnönü bulvarında üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek için refüjde bekleyen Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Şerife Özler (20), yolda süratli bir şekilde ilerleyen O.İ. idaresindeki 27 RM 466 plakalı Citroen marka otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan öğrenci kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza an be an kaydedildi

Genç öğrenciyi hayattan koparan kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Kazada süratle ilerleyen aracın, park alanından çıkmak isteyen araçtan kaçmak isterken genç kadına çarptığı görüldü. Aracın kazaya neden olduktan sonra duramayarak ilerlediği görüldü.

Gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı

Özler için Yukarı Tekke Mezarlığında cenaze namazı düzenlendi. Namaza Özler'in ailesi, yakınları, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Belediye Başkanvekili Turan Topgül, hocaları ve arkadaşları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Özler, gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Sürücüler tutuklandı

Öte yandan Özler'in hayatını kaybetmesine neden olan iki sürücü O.İ. ve S.A Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından "taksirle adam öldürme" suçlaması ile çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler. - SİVAS