Son dakika haberleri... Sahte belge düzenleyen şebekeye operasyon 3. Sayfa Haberleri Son dakika haber: İstanbul Fatih'te danışmanlık şirketi adı altında sahte ikamet izni, sahte pasaport ve sahte vize düzenleyen uluslararası bir şebekeye düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 4 şüpheli yakalandı. İstanbul Fatih'te danışmanlık şirketi adı altında sahte ikamet izni, sahte pasaport ve sahte vize düzenleyen uluslararası bir şebekeye düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 4 şüpheli yakalandı. Fatih'te danışmanlık şirketi adı altında sahte ikamet izni, sahte pasaport, sahte vize hazırlayan ve yasadışı yollarla şahısların ülkeden çıkışını sağlayan, uluslararası bir şebekeye yönelik 26 Ağustos'ta operasyon yapıldı. 3 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. ÇOK SAYIDA BELGE VE MALZEME ELE GEÇİRİLDİ Operasyonda yabancı uyruklu 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslere yapılan aramalarda ise 26 farklı ülkelere ait pasaport, 28 farklı ülkelere ait pasaport yaprağı, 38 basılmaya hazır boş kimlik kartı, 4 ikamet tezkeresi, 10 farklı ülkelere ait sürücü belgesi, 22 kira sözleşmesi, 13 ikamet tezkeresi başvuru formu, 2 tapu senedi, 2 geçici koruma belgesi, 3 basım makinası, 2 kart kesim makinesi, 1 adet laminasyon makinesi, 1 adet 3 boyutlu lazer yazıcı, 1 adet para kontrol cihazı, 1 adet mor ışık cihazı, 1 adet cilt kaplama makinesi, 5 vize mührü çok sayıda hologram ve selefon ele geçirildi. 1 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ Operasyonda yakalanan 4 şüpheli şahıs, "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan adli makamlara sevk edilerek 1 şüpheli tutuklanırken, diğer 3 şüpheli ise sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezine teslim edildi. (Davut Has - İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İstanbul Fatih 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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