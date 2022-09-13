Son dakika haber: Fabrikada yangına erken müdahale can mal kaybını önledi

Bir son dakika haberine göre Kilis'te, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bulunan baharat ve kahve imalatı yapılan fabrikada kahve makinesinden bacada başlayan yangına anında müdahale edilmesi sonucu büyümeden kontrol altına alındı.

Kilis'te, Organize Sanayi Bölgesinde ( Osb ) bulunan baharat ve kahve imalatı yapılan fabrikada kahve makinesinden bacada başlayan yangına anında müdahale edilmesi sonucu büyümeden kontrol altına alındı.

Türkiye'de önemli bir baharat ve kahve üretimi yapılan fabrikada (Şekeroğlu Baharat) kahve kavrulurken, bir andan bacada kıvılcımların çatıyı tutuşturdu. 100'e yakın işçinin çalıştığı fabrikadaki yangına işçiler ile OSB İtfaiye ekipleri anında müdahale etti. Kilis Belediyesi İtfaiye ekiplerinde desteğiyle kısa sürede yangın söndürülürken, ölen yada yaralanan olmadı. Fabrika sahibi Necmettin Şekeroğlu, "Kahve ocağının çalıştığı sırada kahve ocağından çıkan kıvılcımlar, çatıdaki panelleri tutuşturdu. İlk müdahaleyi biz yaptık, OSB'den gelen itfaiye ekibi müdahale etti. Yangını söndürdük. Kilis Belediyesi İtfaiye ekipleri de soğutma çalışmaları yaptı. Şükür can ve mal kaybı yoktur" dedi. - KİLİS