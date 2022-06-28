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Son dakika haberleri | Evlerinin bahçelerinde Hint keneviri yetiştiren 3 kişiye gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri | Evlerinin bahçelerinde Hint keneviri yetiştiren 3 kişiye gözaltı

Son dakika haberine göre Sakarya'nın Hendek ilçesinde evlerinin bahçelerinde yasadışı kenevir bitkisi yetiştiren 3 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde evlerinin bahçelerinde yasadışı kenevir bitkisi yetiştiren 3 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. Operasyonda evin bahçe kısmında 2 bin 789 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hendek İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Hüseyinşeyh Mahallesi'nde ikamet eden E.A., S.A. ve Y.A. isimli 3 şüphelinin uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı, esrar elde etmek amacıyla evlerinin bahçelerinde yasadışı kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekiplerince şahıslara ait ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda; evin bahçe kısmında bulunan ağaçlık alan içerisinde iki noktada 333 kök ve 2 bin 456 kök olmak üzere 2 bin 789 kök dizili vaziyette Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 'uyuşturucu madde imal ticareti ve yasadışı kenevir ekimi' suçlarından işlem başlatıldı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Sakarya Kenevir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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