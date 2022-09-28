Son dakika haberleri! Evinin çatısında kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberi: Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde evinin çatısında Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde evinin çatısında Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde M.A. isimli şahsın evinin çatısında Hint keneviri yetiştirdiği bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler adrese baskın bastı. Yapılan aramada evin çatısında saksılara dikili 9 kök, kurutulmuş halde 14 kök olmak üzere toplamda 23 kök Hint keneviri ile 4 parça halinde 50 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A. hakkında adli soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Osmaniye Hisarcık Düziçi 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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