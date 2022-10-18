Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Evde tek bırakılan çocuk ölü bulundu

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri! Evde tek bırakılan çocuk ölü bulundu

Son dakika haberlerine göre Bursa'nın Karacabey ilçesinde iddiaya göre evde kısa süreliğine tek başına bırakılan 3 yaşındaki çocuk ölü bulundu.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde iddiaya göre evde kısa süreliğine tek başına bırakılan 3 yaşındaki çocuk ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Karacabey Tavşanlı Mahallesi 95 Sokak'taki bir binanın 4. katında bir yakınının baktığı 3 yaşındaki Barış Can, iddiaya göre evde bir süreliğine tek bırakıldı. Evde yalnız kalan çocuğun oturduğu çekyatta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Komşuların evden çıkan dumanları fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçeri giren itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Barış Can'ın yakınları tarafından hemen hastaneye götürüldü. Ancak küçük çocuk kurtarılamadı.

Cumhuriyet Savcısı olay yerinde incelemelerde bulunurken, yangının çıkış sebebi hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Cenazesi Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırılan çocuğun kesin ölüm nedeni, Bursa Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacak.

Küçük çocuğa bakan kişinin kısa bir süreliğine okuldan dönen kendi çocuğunu servisten karşılamak için aşağıya indiği öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Barış Can Karacabey İtfaiye Bursa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title