Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Eskişehir'de kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri... Eskişehir'de kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı

Gelen son dakika haberlerine göre Eskişehir'de kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yapılan operasyonlar neticesinde 5 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yapılan operasyonlar neticesinde 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; devletin vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla çalışmalar yapıldı. Bu çerçevede; kaçak tütün, tütün mamulleri, alkollü içecekler ve tarihi eser niteliğindeki kültür varlıklarını piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik 5 ayrı adreste yapılan operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı. Yapılan incelemeler sonucunda; 122 şişe el yapımı alkol, 23 bin 320 dal sarılmış sigara, 11 bin 400 dal boş makaron, 292 paket bandrolsüz sigara, 45 biber gazı ve 3 sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Eskişehir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title