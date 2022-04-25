Son dakika haberleri | Eskişehir'de jandarmadan eş zamanlı trafik denetimi

Eskişehir'de Jandarma Trafik Timleri tarafından icra edilen Huzur ve Güven Uygulamasında 88 sürücüye toplamda 65 bin 608 TL idari para cezası uygulandı, kontrol edilen bin 193 araçtan 14'ü trafikten men edildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timleri, ülke genelinde eş zamanlı olarak özellikle motosiklet denetimlerinin yanı sıra, servis araçları ve traktör sürücülerine yönelik saat 10.00-16.00 saatlerinde "Trafikte Huzur ve Güven Uygulaması" çerçevesinde trafik denetimi gerçekleştirdi. Trafik kazalarının en aza indirilmesi, vatandaşın can ve mal kayıplarının önlenmesi, sağlıklı ve huzurlu bir seyahatin sağlanması amacıyla yapılan denetimde, vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak üzere, gerekli trafik tedbirlerinin alındığı açıklandı.

Uygulamada 88 sürücüye toplamda 65 bin 608 TL idari para cezası uygulandı, kontrol edilen bin 193 araçtan 14'ü trafikten men edildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa