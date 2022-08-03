Eşinin babasına "kızını öldüreceğim " dedi, şikayet edilince hapsi boyladı - Haberler

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Eşinin babasına "kızını öldüreceğim " dedi, şikayet edilince hapsi boyladı

Eşinin babasına 'kızını öldüreceğim ' dedi, şikayet edilince hapsi boyladı

Son dakika haberleri: Edirne'nin Keşan ilçesinde boşanmak üzere olduğu eşinin babasına "Kızını belimdeki silahla öldüreceğim" diyen şahıs, Edirne'de yakalandı.

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Edirne'nin Keşan ilçesinde boşanmak üzere olduğu eşinin babasına "Kızını belimdeki silahla öldüreceğim" diyen şahıs, Edirne'de yakalandı. Tutuklanan şahıs cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde durakta minibüs bekleyen N.C.'nin yanına arabayla gelen kızının boşanma aşamasında olduğu eşi G.D., belindeki kabarıklığı göstererek "Senin kızını bu belimdeki silahla vuracağım" diyerek tehdit edip uzaklaştı. Kızının sağlığından endişe duyan baba N.C., Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayette bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Aranan G.D.'nin Edirne il merkezinde olduğu tespit edildi. Selimiye Polis Merkezi ekipleri tarafından yakalanan şahıs, gözaltına alınarak Keşan'a sevk edildi. Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ifadesi alınan G.D., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Edirne Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Edirne Keşan 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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