Son dakika haberleri... Esenyurt'ta korkutan yangın

Esenyurt'ta bir fabrikanın atık deposunda çıkan yangın korkuya neden oldu.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Akçaburgaz Mahallesinde bulunan bir fabrikanın atık deposunda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden çıkan yangın için itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı, yangın ekipler tarafından kısa sürede söndürülürken depo kullanılamaz hale geldi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa