Son dakika haberleri! Esenyurt'ta korkutan yangın

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, çatının alev alev yanma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü. Binanın çatısının alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. - İSTANBUL

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