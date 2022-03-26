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Son dakika haberleri! Esenyurt'ta korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri! Esenyurt'ta korkutan yangın

Edinilen son dakika gelişmesine göre Esenyurt'ta bir binanın çatısında yangın çıktı.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, çatının alev alev yanma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü. Binanın çatısının alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Esenyurt, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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