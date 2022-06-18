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Son dakika haberleri! Esenyurt'ta feci ölüm... Küçük çocuk misafirlik için gittiği binanın 5'inci katından düşerek hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi: Esenyurt'ta feci ölüm... Küçük çocuk misafirlik için gittiği binanın 5'inci katından düşerek hayatını kaybetti Esenyurt'ta misafirlik için gittiği sitede arkadaşlarıyla oynarken apartmanın merdiven boşluğundaki camdan aşağıya bakan 4 yaşındaki çocuk, dengesini kaybederek düştü.

Esenyurt'ta feci ölüm... Küçük çocuk misafirlik için gittiği binanın 5'inci katından düşerek hayatını kaybetti

İSTANBUL - Esenyurt'ta misafirlik için gittiği sitede arkadaşlarıyla oynarken apartmanın merdiven boşluğundaki camdan aşağıya bakan 4 yaşındaki çocuk, dengesini kaybederek düştü. Hastaneye kaldırılan çocuk, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 20.30 sıralarında Esenyurt Üçevler Mahallesi'ndeki bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte misafirliğe giden 4 yaşındaki Taha Salik, site bahçesinde arkadaşlarıyla oyun oynamaya başladı. Bu sırada arkadaşlarından kaçarak binaya giren Taha Salik, 5'inci kattaki merdiven boşluğunda pencereden aşağıya baktığı sırada dengesini kaybederek düştü. Küçük çocuğu yerde gören site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuğu hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Taha Salik, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

Yaşanan olayı anlatan site sakini Zeynep Yıldız, "Arkadaşlarıyla oyun oynarken apartmana kaçıyor. Yukarıya çıkıp camdan peşimden geliyor mu diye bakarken, dengesini kaybedip düşmüş. Apartmandaki merdiven boşluğundaki camdan düşmüş. Buradayken nabzı yokmuş zaten, hastanede hayatını kaybetmiş. Buraya misafirliğe gelen bir ailenin çocuğu" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Erdal Can İçelli - 3. Sayfa

Esenyurt 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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