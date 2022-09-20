Esenyurt'ta motosiklet ile servis aracı çarpıştı: 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İSTANBUL - İSTANBUL Esenyurt'ta motosiklet ile servis aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada, babasıyla birlikte motosiklet üzerinde bulunan yabancı uyruklu Hüseyin Elhamud servis aracının altında kalarak hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Rakam Elhamud sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken minibüs şoförü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza, saat 18.00 civarında Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi 1584 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre seyir halinde ki 34 LDG 871 plakalı servis aracı ile Rakam Elhamud kontrolündeki 80 MA 2157 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle savrularak ağır yaralanırken, babasıyla birlikte motosiklette bulunan 3 yaşındaki Hüseyin Elhamud servis aracının altında kaldı. Kaza sonrasında yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede 3 yaşındaki Hüseyin Elhamud'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı baba Rakam Elhamud'u ise hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili servis şoförü polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken kazayla ilgili incelemeler devam ediyor.