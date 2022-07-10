Son dakika haberleri: Esenyurt'ta evler su altında kaldı, itfaiye ekipleri mahsur kalanları aradı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Esenyurt'ta evler su altında kaldı, itfaiye ekipleri mahsur kalanları aradı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika haberleri: Esenyurt'ta evler su altında kaldı, itfaiye ekipleri mahsur kalanları aradı

Son dakika haberleri... Esenyurt'ta şiddetli yağmur sonrası Haramidere'nin taşması ile birçok evde su baskınları yaşandı.

Esenyurt'ta şiddetli yağmur sonrası Haramidere'nin taşması ile birçok evde su baskınları yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı sualtı arama ekiplerinin su içinde kalan evlerde arama yaparken ki anları kameraya yansıdı.

Esenyurt ilçesinin Pınar ve Yeşilkent mahallelerinde dün gece saatlerinde başlayan sağanakla birlik Haramidere taştı. Olayda 128 ev, 12 iş yeri ve 3 fabrika sel sularına teslim oldu. Gece saatlerinden itibaren gelen ihbarlar üzerine Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı (AFAD), İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, polis ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Su baskınlarının yaşandığı noktalarda önce vatandaşları, ardından ise biriken suları tahliye etmek için çalışan ekipler, saatler süren bir çalışma başlattı.

İBB İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama ekipleri ise evlerde mahsur kalan vatandaş olup olmadığını kontrol etti. Su dolu evlere giren itfaiye ekipleri mahsur kalan olup olmadığına baktı. Demir korkulukları kıran ekipler, içeriye dolan suyu tahliye etti. İtfaiye ekiplerinin özverili çalışması ve evlerde su seviyesinin metrelerce yüksekliğe ulaştığı anlar kameraya yansıdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title