Son dakika haberleri! Esenyurt'ta eşini boğarak öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta tartıştığı eşi Melike Can'ı boğarak öldüren Sebahattin Can hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Sebahattin Can'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edildi.

Esenyurt'ta 27 Eylül 2021'de Sebahattin Can, tartıştığı eşi Melike Can'ı çocuğunun gözlerinin önünde boğarak öldürmüştü. Sebahattin Can ardından yaşadığı apartmanın penceresinden "Eşimi öldürdüm polisi arayın" şeklinde bağırmıştı. Olaya ilişkin soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, maktul Melike Can ile sanık Sebahattin Can'in resmi nikahlı evli oldukları, aralarında bir süreden beri anlaşmazlık ve tartışmaların yaşandığı belirtildi. Sanık ile maktulün 27 Eylül 2021'de Esenyurt'taki evlerinde tartışma yaşandığı aktarılan iddianamede, sanığın maktulün boğazını elleriyle sıkarak boğarak öldürdüğü kaydedildi. Maktul Melike Can'ın arkadaşı olan Fatma isimli vatandaş ise soruşturma çerçevesinde alınan beyanında, "3 hafta kadar önce dışarda birlikte dolaşırken, sanık Melike'yi arayarak hakaret etti. Melike 'bu adam beni tehdit ediyor beni öldürecek' dedi" şeklinde konuştu. Sanık Sebahattin ise ifadesinde olay günü maktül ile tartıştıklarını ve ne yaptığını hatırlamadığını söyledi.

İddianamede, sanık Sebahattin Can'ın 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa