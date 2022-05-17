Son dakika haberleri | Esenyurt Kıraç mevkiinde bir iş yerinin havalandırma borusunda çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. - Haberler

Son dakika haberleri | Esenyurt Kıraç mevkiinde bir iş yerinin havalandırma borusunda çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı.
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa haberine göre Esenyurt Kıraç mevkiinde bir iş yerinin havalandırma borusunda çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı.
ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt Kıraç mevkiinde bir iş yerinin havalandırma borusunda çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa