Son dakika haberleri | Esenyurt Kıraç mevkiinde bir iş yerinin havalandırma borusunda çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. - Haberler

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Son dakika haberleri | Esenyurt Kıraç mevkiinde bir iş yerinin havalandırma borusunda çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri | Esenyurt Kıraç mevkiinde bir iş yerinin havalandırma borusunda çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı.

Son dakika 3. sayfa haberine göre Esenyurt Kıraç mevkiinde bir iş yerinin havalandırma borusunda çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt Kıraç mevkiinde bir iş yerinin havalandırma borusunda çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Esenyurt, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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