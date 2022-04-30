Son dakika haberleri! Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde bulunan bir markete ait depoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. - Haberler

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Son dakika haberleri! Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde bulunan bir markete ait depoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri! Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde bulunan bir markete ait depoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Edinilen son dakika gelişmesine göre Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde bulunan bir markete ait depoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde bulunan bir markete ait depoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Depodan alevler yükselirken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Esenyurt, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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