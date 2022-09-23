Son dakika haberleri | Esenler'de balkondaki şahsı öldüren şüpheli tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Son dakika habere göre Esenler'de 2 çocuk babası Erhan Kaşa'yı balkonda otururken silahla vurarak öldüren Metin Esetekin tutuklandı. Esenler'de 2 çocuk babası Erhan Kaşa'yı balkonda otururken silahla vurarak öldüren Metin Esetekin tutuklandı. Esenler'de dün 23.00 sıralarında Erhan Kaşa ve Metin Esetekin arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Erhan Kaşa evinin balkonunda oturmaya başladı. Şüpheli Metin Esetekin ise Kaşa'nın evinin önüne gelip silahla evin balkonuna doğru ateş ettikten sonra kaçtı. Göğsünden vurulan Erhan Kaşa yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaydan bir gün sonra Metin Esetekin gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Metin Esetekin'i evinde saklayan şüpheli ise serbest bırakıldı. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Esenler 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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